Моя корзина

Контактная информация
Центральный офис в Москве
oknastar.ru Центральный офис в Москве

Россия 117556, Москва,
Варшавское шоссе, 68, к. 2.
С понедельника по пятницу: с 9:00 до 18:00.
Суббота, воскресенье: выходные.

+7 (495) 229-39-71

Для заявок на расчет:
zakaz@oknastar.ru

Для предложений о сотрудничестве:
info@oknastar.ru


Точка продаж в Подольске
oknastar.ru Точка продаж в Подольске

Россия Московская обл., г. Подольск,
проспект Юных Ленинцев, 81.
Ежедневно с 9:00 до 20:00

+7 (499) 110-72-87

Для заявок на расчет:
zakaz@oknastar.ru

Для предложений о сотрудничестве:
info@oknastar.ru


Точка продаж в Мытищах
oknastar.ru Точка продаж в Мытищах

Россия 141009, Московская обл., г. Мытищи,
Ярославское шоссе, д. 116, стр. 1.
Ежедневно: с 9:00 до 18:00.

+7 (499) 444-03-38

Для заявок на расчет:
zakaz@oknastar.ru

Для предложений о сотрудничестве:
info@oknastar.ru


Точка продаж в Одинцово
oknastar.ru Точка продаж в Одинцово

Россия Московская обл., г. Одинцово,
Коммунальный проезд, 10.
Ежедневно с 9:00 до 18:00.

+7 (499) 288-74-21

Для заявок на расчет:
zakaz@oknastar.ru

Для предложений о сотрудничестве:
info@oknastar.ru


Точка продаж в Люберцах
oknastar.ru Точка продаж в Одинцово

Россия Московская обл., г. Люберцы,
пос. Томилино, ул. Гаршина, 26.
Со вторника по субботу: с 9:00 до 18:00.
Воскресенье и понедельник: выходные.

+7 (499) 226-18-92

Для заявок на расчет:
zakaz@oknastar.ru

Для предложений о сотрудничестве:
info@oknastar.ru